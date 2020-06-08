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Tokat'ta evin bahçesine yılan girdi bakın kimi aradı

TOKAT'ta evin bahçesine giren yılandan korkan Sevgi Arı'nın (18) yardımına, itfaiye personeli babası yetişti. Baba Murat arı ve meslektaşları tarafından yakalanan yılan, doğaya salındı.

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Zile ilçesinde Kislik Mahallesi Nergiz Sokak'ta oturan itfaiye personeli Murat Arı'nın (42) evinin bahçesine yaklaşık 1 metre uzunluğunda yılan girdi. Yılanı gören ve korkan kızı Sevgi Arı, babasını arayarak yardım istedi. Mesai arkadaşları ile evine gelen Murat Arı, bahçede bulunan yılanı yakalayarak Dere Boğazı mevkisinde doğal yaşam ortamına geri bıraktı.

Bahçede kocaman bir yılan gördüğünü ve evdekilerle çok korktuklarını belirten Sevgi Arı, "İtfaiyede çalıştığı için babamı aradım. Mesai arkadaşları ile geldi. Yılanı görünce çok korktuk" dedi.

"Ne yapacaklarını şaşırmışlar"

Mesleği sebebiyle çok yılan yakaladıklarını ama kendi başına geleceğini hiç düşünmediğini söyleyen Murat Arı, "Ev kalabalıktı. Çok korkmuşlar, panik olup ne yapacaklarını şaşırmışlardı yılanı görünce. Kızım beni arayınca hemen geldik. Yılanı yakalayarak doğal yaşam ortamına bıraktık" dedi.

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