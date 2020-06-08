İstanbul Adalar Belediyesi'ni tarayan kişinin sebebi 'su'dan çıktı

"Silahı boşaltıp tekrar dolduruyordu"

Olay yerinde bulunan bir vatandaş, "Sabah 06.00 sıralarında bir patlama sesi duydum ben doğalgaz sandım. Bir baktım yaşlı bir adam belediye binasını uzun namlulu silahla tarıyordu. Yanında motoruyla beraber gelmiş, hiç kimse de yok. Silahı boşaltıp tekrar dolduruyordu. Camlarına hep ateş etti. Yaralı yok. Polisler bir 15 dakika sonra geldi, müdahale ettiler. Beyefendiyi götürdüler." dedi.