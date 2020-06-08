İstanbul Adalar Belediyesi'ni tarayan kişinin sebebi 'su'dan çıktı
ADALAR'da 71 yaşındaki M.Ş. belediye binasına pompalı tüfekle defalarca ateş açtı. M.Ş. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken saldırının sebebi 'su'dan çıktı.
Olay sabah saatlerinde Adalar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 71 yaşındaki M.Ş., bir süre önce tarla olarak kullanmak üzere vakıflar müdürlüğünden bir bahçe kiraladı. Fakat bahçe üzerinde bazı yapıların inşa edildiğinin fark edilmesi üzerine İSKİ, M.Ş' nin kiraladığı bahçenin suyunu kesti. Bunun üzerine öfkelenen M.Ş, soluğu yanına aldığı pompalı tüfekle Adalar Belediyesi binasında aldı.
M.Ş. belediye binasına tam 7 el ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.Ş, ekipler eşliğinde sağlık kontrolüne getirilirken emniyette ifade verdikten sonra adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken şüphelinin yakalandığı anlar da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. M.Ş.'nin birçok kez suyun açılması için belediyeye gittiği öğrenildi.
"Silahı boşaltıp tekrar dolduruyordu"
Olay yerinde bulunan bir vatandaş, "Sabah 06.00 sıralarında bir patlama sesi duydum ben doğalgaz sandım. Bir baktım yaşlı bir adam belediye binasını uzun namlulu silahla tarıyordu. Yanında motoruyla beraber gelmiş, hiç kimse de yok. Silahı boşaltıp tekrar dolduruyordu. Camlarına hep ateş etti. Yaralı yok. Polisler bir 15 dakika sonra geldi, müdahale ettiler. Beyefendiyi götürdüler." dedi.
Adalar Belediyesi Başkanı Erdem Gül, yaşanan olayla ilgili "Olayın siyasi bir boyutu yok. Başka türlü bir boyutu yok. Biz belediye olarak adalarımızı korumakla görevliyiz. Bu konuda da hukuki olan görevimizi yapmışız zaten." dedi.