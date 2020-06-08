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Xiaomi yeni telefonundaki RAM ile sınırları zorlayacak!

Telefonların üst seviye işlemciler sayesinde daha güçlü hale gelmesi üreticilerin bellek yapılandırması konusunda da sınırları zorlamasına neden oluyor. 12 GB RAM’e sahip olan birçok telefon piyasada, ancak 16 GB RAM’in zamanı geldi.

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Çin kaynaklı raporlara göre Xiaomi 16 GB RAM‘e sahip olan yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Telefonun detayları şu anda bilinmezliğini koruyor olsa da, Mi Mix serisinin yeni üyesi olarak karşımıza çıkacağı dile getiriliyor.

Mi Mix Alpha ile benzer bir tasarıma sahip olması beklenen telefon, Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden güç alacak ve 5G bağlantısını destekleyecek. Ancak, bunların hepsi şu anda bir iddiadan ibaret ve şirket tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle Xiaomi 16 GB RAM ile gelen bir telefon üzerinde çalışıyorsa, önümüzdeki günlerde daha fazla detay gün yüzüne çıkacaktır.

Xiaomi 16 GB RAM konusundaki çalışmalara yeni başlarken Nubia, 16 GB RAM’e sahip olan ve çeşitli pazarlarda satın alınabilen Nubia Red Magic 5G adlı oyun odaklı amiral gemisini çoktan piyasaya sürdü.

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