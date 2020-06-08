Hazine arazisi nedir çiftçiye ücretsiz hazine arazisi detayları belli oldu

Çiftçiye ücretsiz hazine arazisi dağıtımı başlıyor müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi. 14 bin dekar alanda tarımsal üretime elverişli olan hazine arazileri belirli illerde çiftçilere dağıtılacak. Peki hazine arazisi hangi illerde dağıtılacak, çiftçiden herhangi bir ücret alınacak mı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı verdi çiftçilere ücretsiz Hazine arazisi tahsisi başlıyor. Vatandaşlardan hiçbir ücret alınmadan devlete ait olan hazira arazileri çiftçilere tarım için dağıtılacak. Aşama aşama olacak olan dağıtıma ilk olarak Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'tan başlanacak.

Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'ta Hazine arazilerinin il müdürlüklerine tahsisi sağlanarak, çiftçiye Hazine'den ücretsiz arazi verilecek.

Tespiti yapılan 14 bin dekar hazine arazisinde (1904 futbol sahası), tarımsal üretime elverişli olanlar çiftçilere ücretsiz olarak tahsis edilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Amacımız ekilmeyen, atıl durumdaki boş arazileri üretime kazandırmak. Ülkemizde 23.1 milyon hektar işlenen tarım alanı varlığı bulunuyor. Bu üretim alanında 83 milyon vatandaşımızın gıda ihtiyacı karşılanıyor ve üstüne de 18 milyar dolara ulaşan ihracat gerçekleştiriyoruz." dedi.

7 ilde tahsis başlıyor

Türkiye 48 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'nın lider ülke konumunda bulunduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Özellikle atıl olan mülk, Hazine ve vakıf arazilerinin parsel bazında tespiti için mayıs ayında bir çalışma başlattık. Öncelikle bir envanter çıkaracağız.

İlk aşamada Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'ta, Hazine arazilerinin il müdürlüklerimize tahsisini sağladık

Araziler bedelsiz dağıtılacak

Pakdemirli, bu kapsamda 14 bin dekar Hazine arazisinde tarımsal üretime elverişli olanların tespitini yaptıklarını belirterek, "Bu arazileri bedelsiz olarak çiftçilerimize tahsis edeceğiz. Çiftçilerimizin başvuruları 1 Haziran'a kadar alındı. Şimdi talepler değerlendirildikten sonra hak kazananlara çiftçilerimize tahsisleri yapılacak." diye konuştu.

Peki, tarım arazisi nedir?

Tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazilere, tarım arazisi denilmektedir.

Tarım arazileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda türlere ayrılır. Bu ayrımda, toprağın tuz oranı, taşlılık, drenaj, alkalilik özelliği dikkate alınır.