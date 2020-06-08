İzmir'de çatıdan düşüp öldü ailesi fenalık geçirdi

İZMİR'de Ege Üniversitesi Kampüsü içinde yer alan yemekhanenin çatı katında montaj yaparken dengesini kaybederek düşen işçi Suat Güngör (32), hayatını kaybetti. Güngör'ün ölüm haberini alan yakınları acı haberi duyunca sinir krizi geçirdi.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Bornova ilçesi Ege Üniversitesi Kampüsü içindeki personel yemekhanesinde meydana geldi.

İddiaya göre yemekhanenin çatısında montaj işlemi yapan Güngör, henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden beton zemine düştü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahalede Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Güngör'ün ölüm haberini alan annesi ve akrabaları sinir krizi geçirdi. Güngör'ün cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.