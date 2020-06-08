Bursa'da genç yaşında hayata veda etti 1 çocuk yetim kaldı

BURSA'da yaşayan Eyüp Tınmaz (38), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Acı olayda 1 evlat yetim kaldı, gözyaşları sel olup aktı.

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Orhangazi ilçesinde yaşayan Eyüp Tınmaz (38), geçirdiği kalp krizi sonrası sevenlerini yasa boğdu.

Yemekten sonra fenalaştı

Orhangazi ilçesindeki bir fabrikada müşteri kalite sorumlusu olarak çalışan Eyüp Tınmaz, dün akşam evinde yemek yedikten sonra fenalaştı. Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tınmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Kalp hastası olduğu ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen 1 çocuk babası Tınmaz’ın ölümü gözyaşlarına neden oldu.