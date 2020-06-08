Doğu Perinçek'ten 'HDP'li vekiller' açıklaması: HDP/PKK'yı bitirmede yeni aşama

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP ve CHP'li ismlerin vekilliklerinin düşürülmesi sonrası başlayan tartışmalara tepki göstererek, "Bu karardan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sorumluluğu, HDP hakkında kapatma davası açmaktır." dedi.

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Sosyal medya hesabından “PKK/HDP Terör Örgütünü Bitirmede Yeni Aşama” başlığıyla yayımladığı paylaşımında Meclis'te CHP VE HDP'li 3 ismin vekilliklerinin düşürülmesine yapılan itirazlara karşı çıkan Doğu Perinçek, "Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları beklenmeliydi itirazları hukuk dışı…" ifadelerini kullandı.

“Yargının altın çağını” yaşadığını belirten Perinçek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP’ye kapatma davası açması gerektiğini savundu.

"İki sözde vekil artık Meclis’te oturamayacak"

HDP’li iki ismin vekilliğinin düşürülmesini “başlangıç” olarak niteleyen Perinçek, şunları yazdı:

PKK terör örgütüne üyelik suçundan hüküm giyen iki sözde vekil artık Meclis’te oturamayacak. Bu bir başlangıçtır. Yargıtay’ın kesinleşmiş kararı aynı zamanda HDP’nin bölücü faaliyetlerin odağı haline geldiğini gösteren son kanıttır. PKK, hâlâ Meclis'tedir. Bu karardan sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sorumluluğu, HDP hakkında kapatma davası açmaktır.