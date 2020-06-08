Adıyamanlı köylü sırrını açıkladı Erdoğan ‘her sabah bir kaşık içiyorum' demişti

"Püf noktası, pekmezin güneşte olgunlaşmasıdır"

Dut bahçelerinin işletmecisi Hasan Bilen, Tut ilçesinde yapılan pekmezlerin diğer illerde yapılanlardan farklı olduğuna dikkat çekerek, “Kısa süreli kaynatılan pekmezler, krom tepsilere dökülerek 3 gün, 3 gece güneşle yoğunlaşıyor. Bekledikten sonra kaplarımıza alarak sofralara geliyor. Bizim yaptığımız pekmezin püf noktası, pekmezin güneşte olgunlaşmasıdır. Biz buna ‘gün pekmezi’ diyorlar. Biz pekmezi kaynatarak yapmayız. Başka bölgelerde tamamen kaynatılıyor. Sabahleyin koyup akşama kadar kaynatarak, yoğunlaştırıp o şekilde pekmezi yapıyorlar. Onların pekmezi biraz siyah oluyor. İçindeki bazı maddelerin değerlerinin yükseldiği biliniyor. Biz öyle bir pekmez yapmıyoruz” dedi.