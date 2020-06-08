THY sağlık çalışanları indirimi kayıt 2020 nasıl yapılır?

THY sağlık çalışanları indirim kampanyası şartları kapsamında 8 Haziran-18 Temmuz arasında kayıtlar alınacak, biletler ise 8 Haziran-1 Ağustos döneminde satın alınabilecek. Seyahat tarihleri ise 8 Haziran-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. İşte, THY sağlık çalışanlarına indirim kampanyası hakkında tüm bilgiler

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THY sağlık çalışanlarına uçuşlarda indirim kampanyası başlattı detayları en çok aranan konular arasına girdi. THY sağlık çalışanlarına indirim kampanyası ile %40 oranında indirim imkanı sunuyor. Economy ve Business Class uçuşlarında geçerli olacak olan sağlık çalışanlarına %40 indirim promosyon kodu, kampanya kaydı ile gerçekleşebiliyor. İşte, kampanya şartları;

Miles&Smiles üyesi olun. Miles&Smiles üyeliğiniz varsa doğrudan ikinci adıma geçin.

Kampanyaya Kayıt ol butonu üzerinden ulaşacağınız sayfanın altında “Yeni geri bildirim” kutucuğunu işaretleyin.

Açılacak alanın en altında bulunan “Sağlık Çalışanlarına Özel” kısmından Kayıt formuna ulaşabilirsiniz.

Kayıt formunda bilgilerinizi girin ve sağlık çalışanı kimlik kartınızı sisteme yükleyin.

Promosyon kodunuz, bilgileriniz onaylandıktan sonraki 3 gün içerisinde Miles&Smiles üyelik hesabınıza kayıtlı e-posta adresinize iletilecektir.

Biletinizi online kanallarımızdan alırken, promosyon kodunuzu ödeme adımında karşınıza çıkacak olan alana girdiğinizde indirimi görebilirsiniz.

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Kampanyanın tüm koşulları için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

Kampanyadan faydalanabilmek için Miles&Smiles üyesi olmak ve kampanya sayfası üzerinden erişilebilen Sağlık Çalışanı Kayıt Formu’nu 08/06/2020 - 18/07/2020 tarihleri arasında eksiksiz doldurmak gerekmektedir.

Kampanyadan sadece Miles&Smiles üyeleri yararlanabilir. Üye olmayan kişilerin kampanyadan faydalanabilmek için öncelikle Miles&Smiles üyesi olmaları gerekmektedir. Miles&Smiles üyelik numarası Sağlık Çalışanı Kayıt Formu doldurulurken girilecektir.

Kampanya yalnızca Türk Hava Yolları web sitesi ve mobil uygulamasından Miles&Smiles üyelik girişi yapılarak alınan biletlerde geçerlidir.

Promosyon kodu ile Sağlık Çalışanı Kayıt Formu’nda kullanılan Miles&Smiles üyelik numarası eşleştirilmiştir. Promosyon kodu başka bir üyelik ile kullanılamaz. İndirim alabilmek için bilet alımı sırasında, kampanyaya kayıt olurken kullanılan Miles&Smiles üyelik numarası ile giriş yapılmalıdır.

Kampanya ne zaman geçerli: Kampanya 08/06/2020 - 01/08/2020 tarihleri arasında Türk Hava Yolları web sitesinden ve mobil uygulamasından düzenlenen ve seyahat tarihi 08/06/2020 - 31/05/2021 arasında olan biletler için geçerlidir.

Kampanya tüm uçuş ağımız çıkışlı/varışlı, tek yön ve gidiş-dönüş, Business Class ve Economy Class uçuşlarda geçerlidir.Kampanyaya ait promosyon kodu; kayıt formu işleme alındıktan sonra 3 gün içinde, uygun bulunması halinde, sağlık çalışanının formda belirttiği e-posta adresine gönderilecektir.

Kampanyaya ait biri yurt içi diğeri yurt dışı uçuşlarda geçerli olmak üzere 2 adet promosyon kodu gönderilecektir. Kodların doğru çalışması için parkura uygun şekilde kullanılması gerekmektedir. Yolcumuz promosyon kodlarının her ikisini de kullanma hakkına sahiptir.

İndirim kodları tek kullanımlık: İndirim kodları tek kullanımlıktır ve yolcumuz kampanya kapsamında bir kereye mahsus olarak kendisine iletilen yurt içi ve yurt dışı promosyon kodlarını en fazla birer kez kullanabilir.

İndirim miktarı ve indirimli toplam fiyat, ödeme sayfasında ödeme tipi seçildikten sonra çıkan “Promosyon Kodu” alanına kodun girilmesi ve onaylanmasından sonra görüntülenecektir.

Kampanyadan, Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilen sağlık kuruluşlarında çalışanlar faydalanabilir. Aile hekimleri ve paramedik meslek grubu da kampanya kapsamına dahildir. Sağlık çalışanı olduğunu gösterir resmi kimlik kartında; çalıştığı kurum bilgisi ve/veya amblemi, unvan, görev adı, kişinin isim soyisim ve doğum tarihi bilgileri açıkça yer almalıdır.

Kampanyadan yararlanmaya hak kazanan sağlık çalışanı ile birlikte seyahat ettiği 3 kişi indirimden faydalanabilecektir. Sağlık çalışanı dahil en fazla 4 kişi aynı rezervasyon numarası (PNR) altında olabilir.

İndirim teklifi baz ücret üzerindendir ve %40 oranındadır.

Vergilere uygulanmaz ve sınırlı sayıda koltuk için geçerlidir.

Aynı rezervasyonda birden fazla yolcu olması durumunda indirim toplam vergi hariç ücret üzerinden uygulanacaktır.

Seyahat çıkışında ve dönüşünde 29/07/2020 - 04/08/2020, 28/10/2020 - 02/11/2020 ve 15/12/2020 - 31/12/2020 tarihleri geçersiz olup promosyon kapsamı dışındadır. Bu tarihler için alınan biletlerde kod geçerli olmayacaktır.

İlgili promosyon sadece Türk Hava Yolları ve AnadouJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Türk Hava Yolları codeshare seferlerde, Star Alliance partner hava yolları uçuşlarında geçerli değildir.

Kampanya kapsamındaki kullanım hakları devredilemez.

Sağlık Çalışanı Kayıt Formu’na yüklenen sağlık çalışanı kimliğinin orijinalinin istenmesi halinde check-in işlemi sırasında ibraz edilmesi zorunludur. Fotoğraf veya kimlik fotokopisi sağlık çalışanı kimliği yerine geçmeyecektir.

Yolcunun ve kampanya kapsamında bilette birlikte yer aldığı diğer kişilerin, kampanyaya uygun olmadığının tespiti halinde seyahat etmelerine izin verilmeyecektir.

HES kodu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için tüm yurt içi uçuşlarda ve Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarda mecburidir. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden veya SMS ile alınacak HES kodu aracılığıyla kişinin seyahat etmesine engel bir durum olup olmadığı uçuşa son 24 saat kala kontrol edilecek ve seyahat etmesi için riskli bir durum tespit edilmesi halinde yolcumuz bilgilendirilecek ve uçağa alınmayacaktır. Söz konusu durumda kişi iade hakkına sahiptir. Detaylı bilgi için https://www.turkishairlines.com/tr-tr/duyurular/coronavirus-salgini/hayat-eve-sigar/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Biletleme dönemi Türkiye lokal saatine göre sonlanır.Değişiklik ve iptal durumunda ücret sınıfı kuralları geçerlidir.

İndirim miktarı döviz kurlarına göre değişiklik gösterebilir.

Bu kampanya diğer Türk Hava Yolları kampanyaları ve indirimleri (engelli, öğrenci vb.) ile birleştirilemez.

Türk Hava Yolları herhangi bir kural ihlali tespit edilmesi durumunda ilgililer hakkında hukuki işlem başlatma hakkını saklı tutar.

Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.