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Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı

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GAZİANTEP’in Şehitkamil ilçesinde, bir kişide rastlanan koronavirüs (Covid-19) tespiti üzerine Yalangoz mahallesi karantinaya alındı.

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İlçeye bağlı ağlı 400 nüfuslu Yalangoz Mahallesi'nde yaşayan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Yaşanan bu gelişme sonrası Şehitkamil İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, salgının başka kişi ve bölgelere yayılmasını önlemek için Yalangoz Mahallesi’nin karantinaya alınmasına karar verildi. Jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede sağlık ekipleri kontrol yaparken, anonslarla da vatandaşlardan dışarıya çıkmamaları istendi.  Mahallede yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa grubunca karşılanıyor.

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