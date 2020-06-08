Benzin ve motorine kallavi zam geliyor! Araç sahiplerini üzecek gelişme

İnternethaber'in sektör temsilcilerinden aldığı bilgiye göre benzinde 37, motorinde ise 32 kuruş zam bekleniyor.

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Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarının değişiklik göstermesine neden oluyor.

Yüksek fiyat artışı

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 37, motorinde ise 32 kuruş fiyat artışı bekleniyor.