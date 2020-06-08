HABER /  EKONOMİ

Benzin ve motorine kallavi zam geliyor! Araç sahiplerini üzecek gelişme

İnternethaber'in sektör temsilcilerinden aldığı bilgiye göre benzinde 37, motorinde ise 32 kuruş zam bekleniyor.

Abone ol

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarının değişiklik göstermesine neden oluyor. 

Yüksek fiyat artışı

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 37, motorinde ise 32 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Zynga neden Türk şirketi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın aldı? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
45 ilde FETÖ soruşturması! 149 kişi hakkında yakalama kararı
Dolarda haftanın ilk rakamları! 8 Haziran Pazartesi yatay seyirle başladı
Odatv'de gözaltı! Müyesser Yıldız 'askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
Bülent Orakoğlu Ergenekon'un yeni 1 numarasını yazdı ismi bile belli
DEVA Partisi'nden HDP açıklaması: Meşru zeminde parlamentoya girmiş herkesle irtibat kurabiliriz
Türkiye'yi gururlandıran gelişme! Azerbaycan İHA SİHA Altay tankı ve Atak alacak
ÖNCEKİ HABERLER
Adalar Belediyesi'ne pompalı saldırı! Belediyenin camları kırıldı
Aksaray'da 2 yaşındaki çocuk balkondan düşüp öldü
Nuri Şahin, Fenerbahçe'de oynamak istiyor
Taha Durmaz aslen nereli ailesi ve 12 kardeşi kimdir? Taha Duymaz olayı nedir
Fatih'te yol ortasında kanlar içinde bulundu hastaneye kaldırıldı
8 Haziran evde bakım parası yatan iller hangi illerde yattı?
Yorumlar