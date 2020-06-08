Benzin ve motorine kallavi zam geliyor! Araç sahiplerini üzecek gelişme

İnternethaber'in sektör temsilcilerinden aldığı bilgiye göre benzinde 37, motorinde ise 32 kuruş zam bekleniyor.Abone ol
Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarının değişiklik göstermesine neden oluyor.
Yüksek fiyat artışı
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 37, motorinde ise 32 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Zynga neden Türk şirketi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın aldı?