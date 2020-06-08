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Kayseri'de 'Telefon hattı' kavgasında patronunu öldürdü

Demirören Haber Ajansı
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KAYSERİ'de eski patronu Serdar Çınar'ı (50) bıçaklayarak öldürüp kaçan A.T. (16) polis tarafından yakalandı. A.T. verdiği ifadesinde; yaşının küçük olması nedeniyle telefon hattı alabilmek için patronundan yardım isteyip adına hat aldığını, borcunu ödeyemeyince çıkan tartışmada öldürdüğünü söyledi.

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Mobilya atölyesi sahibi Serdar Çınar, bir dönem yanında çalışan komşusunun oğlu A.T.'nin kullanması için 3 ay önce kendi adına telefon hattı aldı. A.T., hattı kullanmasına rağmen geçen sürede borcunu ödemedi.

Patronu kaldırıldığı hastanede öldü

Serdar Çınar'ın, A.T.'ye borcunu ödemesi için uyarıda bulunması üzerine dün akşam ikili arasında Kocasinan ilçesi Ahievran Mahallesinde tartışma çıktı.. A.T. tartışma sırasında yanında taşıdığı bıçakla Serdar Çınar'a saldırdı. Karın ve göğüs bölümünden bıçaklanarak ağır yaralanan Çınar, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hattın borcunu ödeyemeyince tartıştıklarını söyledi

Olayın ardından kaçan A.T., polisin çalışması sonucu bu sabah mahallede saklandığı bahçede yakalanarak, gözaltına alındı. A.T. ifadesinde, yaşı tutmaması nedeniyle hat alabilmek için eski patronundan yardım istediğini, onun ismi üzerinden hat aldığını, hattın borcunu ödeyemeyince tartıştıklarını ve olayın yaşandığını söyledi. A.T., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Öldürülen Serdar Çınar ise Akkışla ilçesinde toprağa verildi.

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