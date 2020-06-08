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İzmir'de polis sahilde halay çekenleri bulmak için harekete geçti

İZMİR'de, geçtiğimiz hafta sonu Kordonboyu'nda sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak sahilde halay çektiler. Emniyet, görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası kuralları ihlal edenleri belirlemek için harekete geçti.

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Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırılmasıyla İzmir'de vatandaşlar, deniz kenarına akın etti.

Halay videosu yayılınca ekipler harekete geçti

Bir grup ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak Kordonboyu'nda müzik eşliğinde maskesiz halay çekti. Söz konusu görüntünün sosyal medyada yansımasının ardından İzmir Emniyeti harekete geçti.

Ekipler, hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını tehlikeye atan o gençlerin kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı. 

Sosyal mesafe çemberleri

Ayrıca, geçen ay İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sahillere çizilen sosyal mesafe çemberlerinin de silinmeye başladığı görüldü.

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