Erzincan'da ismi gibi kendileri de 'Şirin' görenin içi ısınıyor

ERZİNCAN’da küçükbaş hayvancılık ile geçinen vatandaşların yayla göçü başladı. Şirin Neva’nın (5) yeni doğan bir kuzuyla annesinin sırtında yaptığı yayla göçü, sosyal medyada ilgi çekti.

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Havaların ısınması ile birlikte kentte yayla göçü başladı, Göçerler sürülerini yaylalara çıkarmak için yola koyuldu.

Yaklaşık bir hafta sürecek yolculuğun ardından sürüler yaz aylarını Munzur Dağı yaylalarında geçirecek. Tulum peyniri üretimi yapan küçükbaş hayvan üreticilerinin göçü, renkli görüntülere de sahne oluyor.

Göç sırasında beş yaşındaki Şirin Neva’nın yeni doğan kuzuyla annesinin sırtında yaptığı yayla göçü, sosyal medya da ilgi gördü. Kemah ilçesi Akdoğu köyü Başyurt Yaylası’nda, bir süre kuzu ile kızını sırtında taşıyan anne, görüntülerde daha sonra kızını ve kuzuyu yere indiriyor.