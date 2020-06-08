Mayısta otomotiv sektöründe canlanma! İhracatta büyük artış

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2020 yılı Ocak-Mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Mayıs ayında toplam otomotiv üretimi 63 bin 145 adet olarak gerçekleşti. Nisan ayı ise toplamda 11 bin 164 adetle kapanmıştı.

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Nisan ayında, Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkilerinin yoğun hissedilmesinin ardından, otomotiv şirketlerinin tamamı Mayıs ayında üretime tekrar geri döndü.

Bir önceki yıla göre büyük düşüş

Yılın ilk beş aylık dönemine bakıldığında ise, toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azalarak 415 bin 454 adet, otomobil üretimi de yüzde 31 azalarak 288.133 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 425 bin 804 adet olarak gerçekleşti.

İşte veriler:

Mayıs ayında otomobil pazarı yüzde 7,6, ticari araç üretimi ise yüzde 39 daraldı. Mayıs'ta yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 19 bin 881 adet, traktör üretimi ise bin 900 adet oldu.

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde, ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 39 daralırken, ağır ticari araç grubunda bu daralma yüzde 23, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 40 oranında kaydedildi. Bu dönemde, toplam ticari araç pazarı yüzde 16, hafif ticari araç pazarı yüzde 14 ve ağır ticari araç pazarı ise yüzde 34 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise yılın ilk beş aylık döneminde ticari araç pazarı 2017 yılının yüzde 52 gerisinde kaldı.

İhracatta artış başladı

Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği Avrupa’da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020’de 9 bin 327 adet olan otomotiv ihracatı, Mayıs ayında 44 bin 428 adet olarak gerçekleşti.