Zynga neden Türk şirketi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın aldı?
Zynga'nın yerli oyun şirketi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın almasıyla birlikte Türkiye'de gündem oldu. Peki Zynga ne için bu denli büyük bir ödemeyi Peak Games'e yaptı? İşte dikkatlice okunması gerken detaylar...
Zynga'nın 2010 yılında İstanbul'da kurulan Peak oyun şirketini 1,8 milyar dolara satın alması, bu hafta Türkiye'nin en çok konuştuğu haberlerden biri oldu. Girişim dünyasında değeri 1 milyar dolara ulaşan şirketlere 'unicorn' adı veriliyor.
Türkiye'deki girişim dünyası açısından bu satın almanın olumlu taraflarından biri ise Sidar Şahin'in kurucusu olduğu 100 çalışanlık şirketin Zynga çatısı altında otonom bir şekilde kalmaya devam edecek olması. BBC Türkçe, Zynga şirketinin Yayın Müdürü Bernard Kim ile bu satın almanın arka planını ve hikayesini konuştu.
Şirketin genel merkezi San Francisco'da; ancak Kim, Zoom üzerinden gerçekleştirdiğimiz röportaja evinin bulunduğu Los Angeles'tan bağlandı. Bu stüdyonun geliştirdiği oyunlar arasında Spades Plus, Gin Rummy Plus ve o dönem Türkiye'nin en büyük oyunu olan 101 Okey Plus yer alıyordu.
'Sidar Şahin büyük bir vizyoner'
Zynga şirketinin Yayın Müdürü Bernard Kim, bu satın almanın arka planını ve hikayesini anlattı. Aslında Zynga ne Peak oyun şirketine ne de Türkiye oyun sektörüne yabancı. Zynga, 2017 yılında Peak'in kart ve okey oyunları stüdyosunu 100 milyon dolar'a satın almıştı.