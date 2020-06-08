Zynga neden Türk şirketi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın aldı?

Türkiye'deki girişim dünyası açısından bu satın almanın olumlu taraflarından biri ise Sidar Şahin'in kurucusu olduğu 100 çalışanlık şirketin Zynga çatısı altında otonom bir şekilde kalmaya devam edecek olması. BBC Türkçe, Zynga şirketinin Yayın Müdürü Bernard Kim ile bu satın almanın arka planını ve hikayesini konuştu.