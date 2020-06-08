Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 6 termik santralin 14 ünitesine geçici çalışma ruhsatı verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kapatılan termik santrallerden ünite ve bacaları mevzuata uygun hale getirilenlere 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verildiğini açıkladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa Valiliğini ziyaret etti ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Santraller mevzuata uygun hale getirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Soma Termik Santralinin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santralinin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santralinin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santralinin 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santralinin 4 ünitesinden 2’sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar mevzuata uygun hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Limit aşılırsa yeniden kapatma olacak

Bakan Kurum, "Mevzuatta yer alan limit değerlerin aşılması durumunda kapatma dahil tüm idari yaptırımları 1 Ocak'ta yaptığımız gibi kararlılıkla uygulayacağımızı duyurmak isterim" dedi.

Filtre takmayan bazı santraller kapatılmıştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz ocak ayında düzenlediği basın toplantısında filtre ve baca gazı arıtma gibi çevresel yatırımları tamamlaması gereken 13 termik santralden beşinin tamamen, birinin ise kısmen kapatılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Erdoğan düzenlemeyi onaylamamıştı

Termik santral düzenlemesi kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi AK Parti ve MHP’nin oylarıyla 21 Kasım 2019'da TBMM'de kabul edilen düzenlemeyi onaylamamıştı. Söz konusu düzenleme, termik santrallerin bacasına filtre takılmasını iki buçuk yıl ertelemeyi öngörüyordu.