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Antalya'da eski muhtar evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Yalı Mahallesinin eski muhtarlarından Şaban Özen, evinde ölü bulundu. Abisinin öldüğünü öğrenen ablası, evin önünde zorlukla sakinleştirildi.

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Side Yalı Mahallesinde 1996-2004 yılları arasında 2 dönem muhtarlık görevinde bulunan, turizm ve hayvancılıkla uğraşan Side’nin tanınmış ve sevilen simalarından Şaban Özen evinde ölü bulundu.

Aynı zamanda Side Rahvan atçılar Kulübü Kurucu üyesi olan Şaban Özen’in 2-3 yıldır psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü, yaklaşık 4 aydır evinden hiç çıkmadığı bildirildi.

Şaban Özen’in aynı apartmanda oturan ablası, kardeşinin evine girip hareketsiz halde görünce 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Özen’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özen’in cenazesi Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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