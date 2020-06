Karaman'dan eyvah eyvah dedirten haber! Vakası sayısı 10 kat arttı

KARAMAN 'dan korkutan bir haber geldi. Bazı illerde korona vakası düşerken Karaman'da bu sayı Mayıs ayına oranla tam kat arttı. Bunun üzerine valilik, 84 cadde, park ve bahçe gibi alanlarda maskesiz dolaşmayı yasakladı.

Karaman'da Ramazan Bayramının hemen ardından kentteki koronavirüs vakaları hızla artışa geçti. Kentte mayıs ayına göre 10 kat daha fazla Covid-19 testi pozitif çıkan vaka olduğunun belirlenmesinin ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu da şehir merkezinde bulunan 84 cadde ve sokak ile park bahçe ve umuma açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi. İl Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca kentte 4 binayı da karantinaya aldı.

Siz şu an kentteki vaka sayısını biliyor musunuz?

Bugün mesai saatinin başlaması ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve polisler 84 cadde ve sokakta maske denetimi ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik kontrol yaptı. Maskesiz sokağa çıkanlara tutanak tutan ekipler yazılan tutanakları cezai işlem uygulanmak üzerine Karaman İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderdi. Maskesiz dışarıya çıkan H.K. görevlilere "Neden ceza yazıyorsunuz canımızı mı alacaksınız" diyerek tepki gösterdi.

Uygulamalar her gün devam edecek

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin ise "Siz şu an kentteki vaka sayısını biliyor musunuz? Biz kimsenin canını almıyoruz, aksine canını kurtarmaya çalışıyoruz siz kendinizi riske edebilirsiniz ama sizin enfekte ettiğiniz kişilerin canı ne olacak onları kim yaşatacak" diye cevap verdi. Bir başka kadın ise ceza yazılmak üzere tutanak tutulacağını anlayınca ekiplerden kaçmaya çalıştı. Kentteki artan vaka sayılarının ardından başlatılan uygulamanın bundan böyle her gün devam edeceği öğrenildi.