Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk kimdir aslen nereli olay oldu
Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Zuzanna Onuk güzelliği düzgün fiziği ile sosyal medyanın konusu oldu. 2018 Miss Turkey'e katılan Lale Zuzanna Onuk aslen İstanbullu ve 22 yaşında.
Survivor 2020'nin finali adım adım yaklaşırken son günlerde parkulardaki performansı ve dikkat çeken tavırları ile çok konuşulan bir isim var; Berkan Karabulut. 26 yaşındaki Berkan Karabulut adada tozu dumana katarken sevgilisi Lale Onuk da güzelliği ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
İnstagramda 215 bin kişi tarafından takip edilen ve sevgilisi Berkan Karabulut'un Survivor'a katılması ile daha da ünlenen Lale Zuzanna Onuk pozları ve düzgün fiziği ile twittrr'da da TT listesine girdi.
Peki kimdir bu Lale Zuzanna Onuk, aslen nereli kaç yaşında ve Berkan Karabulut ile ne zamandan beri birlikte? İşte Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk hakkında merak edilenler...
Pozları ile bilerce beğeni ve yorum alan Lale Zuzanna Onuk İstanbul aslen doğumlu. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarıştı..