Coşkun Sabah'ın 'para' sözleri olay! Kazancı dudak uçuklattı
Coşkun Sabah, gayrimenkulleri ve kazandığı paralara dair yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Coşkun Sabah, sözleriyle Twitter'da TT listesine girdi.
Koronavirüs salgını sebebiyle gönüllü karantina günlerinde "3 ay idare edebilirim sonra zor duruma düşerim" sözleriyle çok konuşulan Coşkun Sabah, geçtiğimiz gün Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programında söyledikleriyle yine gündeme damga vurdu.
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Daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle hedef gösterildiğini iddia eden Coşkun Sabah, kazandığı paraya, harcamalarına ve gayrimenkullerine dair şunları söyledi:
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"Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm varsa bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım. Ben 450 bin lirayı harcıyorum sonra ne olacak.''
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''Ne yapayım evleri mi yiyeceğim! Benim demek istediğimi çok parası olan, 50-60 milyon cirosu olan anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi anlamaz."
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