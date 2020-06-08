Sokağa çıkma yasağı olmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti

İngiltere'de, koronavirüs salgınında 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili yapılan raştırmaya göre kısıtlamaların uygulanması tam 3,1 milyon insanın ölümünü engelledi.

Britanya'daki Imperial College London'dan araştırmacılar, sokağa çıkma kısıtlamalarının koronavirüsün bulaşma hızını yüzde 81 azalttığını hesapladı.

110

3,1 milyon kişi daha ölecekti

Bilim insanlarının modellemesine göre sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmasaydı mayıs başı itibarıyla dünya çapında 3,1 milyon kişi daha ölmüş olacaktı.

210

5 ülke incelendi 

Araştırmacılar bu modelleme için İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya ve Almanya'da sokağa çıkma kısıtlamalarının öncesi ve sonrasındaki bulaşma katsayısını inceledi.

310

Britanya'da mart sonunda alınan önlemlerin R katsayısını 3,8'den 0,63'e düşürdüğünü hesapladı.

410