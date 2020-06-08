Sokağa çıkma yasağı olmasaydı tam 3 milyon insan daha ölecekti
İngiltere'de, koronavirüs salgınında 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili yapılan raştırmaya göre kısıtlamaların uygulanması tam 3,1 milyon insanın ölümünü engelledi.
Britanya'daki Imperial College London'dan araştırmacılar, sokağa çıkma kısıtlamalarının koronavirüsün bulaşma hızını yüzde 81 azalttığını hesapladı.
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3,1 milyon kişi daha ölecekti
Bilim insanlarının modellemesine göre sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmasaydı mayıs başı itibarıyla dünya çapında 3,1 milyon kişi daha ölmüş olacaktı.
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5 ülke incelendi
Araştırmacılar bu modelleme için İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya ve Almanya'da sokağa çıkma kısıtlamalarının öncesi ve sonrasındaki bulaşma katsayısını inceledi.
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Britanya'da mart sonunda alınan önlemlerin R katsayısını 3,8'den 0,63'e düşürdüğünü hesapladı.
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