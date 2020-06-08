AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK toplantısı sonrası son dakika açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Çelik, 3 ismin vekilliğinin düşürülmesine ilişkin "Meclis'in yaptığı usül bir işlemdir, karar mahkemenindir." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK toplantısının ardından flaş açıklamalar yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, ODA TV Ankara Haber Müdürü'nün gözaltına alınmasıyla ilgili "Askeri casusluk ile ilgili bir süreç var. Soruşturma süreci ile ilgili bir diyeceğim yok." diye konuştu.

Çelik, Yunanistan Savunma Bakanının sözleri için ise, "Bu tip kötü şakalar yapmayın bu tür kötü şakalar alnınıza yapışır" dedi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Normalleşme sürecinde hangi tedbirlerin alınacak" sunumu

Son günlerde ortaya çıkan görüntüler endişe verici. Maske, temizlik, mesafe kurallarına riayet etmezsek eski sıkıntılarla karşılaşacağımızı ifade etmek istiyoruz. Türkiye'nin dünyadan pozitif ayrıştığını net bir şekilde gördük. Kazanımlarımız tamamen bundan sonra uyacağımız tedbirlere bağlı. Tekrar zorluklarla karşılaşıp karşılaşmamamız maske, mesafe, temizlik dediğimiz tedbirlere uymamıza bağlı.

Geniş bir sunum gerçekleştirildi. Normalleşme sürecinde hangi tedbirlerin alınacağına, turizmde hangi tedbirlerin alınacağına dair Sağlık Bakanımızın geniş kapsamlı bir sunumu oldu. MKYK'mız da karşılıklı sunumla bunu değerlendirdi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili provokatif bilgi paylaşan, çoğu FETÖ kaynaklı 11 bin hesap tespit edildi.

Vefa destek grubu

İçişleri Bakanımızın sunumu oldu. Vefa destek grubunun çalışmaları son derece değerli. Sayın Bakanımız İçişleri Bakanlığı'ndaki sistemler paylaştılar. Burada çalışanlarımız, emek verenlerimiz, gayret eden arkadaşlarımızın hiçbir zaman onların emeklerinin karşılığını veremeyiz.

15.5 milyon ev ziyareti gerçekleşmiştir. Bu çok ciddi bir rekordur.

Artan kadına şiddet olayları

Kadına yönelik şiddette son derece vahşi hususlar meydana geliyor, kayıplarımız oluyor. Bu konuda parti olarak çok hassasız. Buna müdahale konusunda 1005'e yakın merkez kuruldu. 1000'in üstünde mekanizma ile bu şikayetler alınmaktadır. Bakanlığımıza, partimize, ilgili merkezlere bildirilmesi konusunda mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadına şiddet asla kabul edilemez. İçişleri Bakanlığımız bu tablonun giderilmesi konusunda büyük bir performans göstermiştir.

Koronavirüs yardımları

Türkiye 102 ülkeye yardım etti. Uluslararası kuruluşların yardım taleplerinden 3'ünü karşıladı. Filistin'e 5 milyon dolar hibe sunuldu.

Yunanistan'a sert tepki

Yunanistan Savunma Bakanı savaşa hazır olduklarını ifade ettiler. Türkiye bir kabile devleti değildir. Hukuk devletidir. Kabile devleti yöneticileri gibi açıklama yapılamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün tartışılmayacağını herkes bilir. Yunan Bakan'a söylüyorum, bu tarz kötü şakalar yapmayın. Ciddiye alınır bir yanları yok.

Libya'daki olaylar

Libya'da Sarrac yönetiminin biliyorsunuz NATO Genel Sekreteri de "destek verebiliriz" dedi. Libya ordusunun Hafter'in unsurlarından başkenti temizlemesi büyük bir başarıdır. Trablus Havalimanı stratejik bir noktaydı. Hafter milisleri silahları bura vasıtasıyla alıyorlardu. Bu odak noktasının bu şekilde ele geçirilmesi stratejik öneme sahipti.

3 ismin vekilliğinin düşürülmesi

Meclis'in verdiği mahkemenin kararını okumaktır. Kesin hüküm gerçekleştirildikten sonra bu karar okundu. Mahkemenin verdiği kararı, içeriği tartışmadan Meclis'te kararın okunmasına tepki gösteriliyor. Meclis'in yaptığı usül bir işlemdir, karar mahkemenindir. Üzerinde durulması gereken mahkemenin kararı nedir?

Ayasofya tartışması

1934’ten beri bu konuda Türk siyasetinde pek çok tartışma yapılmış, bu kadar abidevi bir eserin kilise olarak hizmet verdiği dönemlerden sonra cami haline dönüştürülmüştür. İnsanlık için son derece önemlidir. Ayasofya Camii olarak her zaman kalplerde özel bir yere sahiptir. Cumhurbaşkanımızın daha önceki açıklamaları var. Biz çalışır hangi kararımızı açıklarız gibisinden hala o noktada olduğumuzu söyleyebilirim.