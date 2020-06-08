Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e mektup

TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla ilgili Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanına Vefa Küçük'e bir mektup yolladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir mektubunda Vefa Küçük'e teşekkür ederken "Konuşmamda, başka bir maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur." ifadelerine yer verdi.

İşte o mektup:

"Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı

Sayın Vefa Küçük

Büyüğüm olarak ve üzerimde hakkınız olduğunu bilerek, son günlerde yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda gündem olan sözlerimle ilgili, maksadımın ne olduğunu açıkça söylememe dair bir çağrıda bulundunuz.

Divan Kurulu, her kulübün ve camianın en değerli organıdır. Bu kapsamda, sizin sağduyulu açıklamalarınıza istinaden şunu söylemek isterim ki; yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda, başka bir maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur

Şahsımla ilgili içten açıklamalarınıza teşekkür ediyor, bu tartışmanın, sizin de ümit ettiğiniz gibi artık sona ermesini diliyorum