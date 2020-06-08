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Sivas'ta 5 kişiyi öldürdü! Vali'den acil uyarı geldi

SİVAS'ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden 5 kişi hayatını kaybetti. Sivas Valisi Salih Ayhan, KKKA hastalığı vakalarının bu yıl daha erken görülmeye başlandığını vurgulayarak kırsal alanda yaşayan vatandaşlara uyarıda bulundu.

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Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda Haziran ayında görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları bu yıl Mart ayında görülmeye başladı. Sivas ve çevre illerden KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran 101 vakadan 5'i hayatını kaybetti.

"Korona önlemlerini ihmal etmeyin!"

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya üzerinden KKKA hastalığına karşı vatandaşları uyardı. Ayhan paylaşımında, "Pandemi sürecinde yapılan tüm uyarılara kulak veren, tedbiri elden bırakmayan ve Covid-19'la mücadelemizde en büyük destekçimiz olan değerli Sivaslılar; kontrollü normalleşme döneminde hep birlikte sosyal hayatımıza dönebilmek için tedbiri ihmal etmeyelim lütfen.

"Kene yapışmasına karşı da aynı hassasiyeti gösterin"

Ayrıca kene yapışması sebebiyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları bu yıl daha erken görülmeye başlandı. C.Ü. Tıp Fakültesi Hastanemiz bu konudaki bilgi ve tecrübesiyle çevre illerimizde dahil olmak üzere gelen vakaların tedavisinde devam ediyor. Ancak özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımız, tedbiri elden bırakmamalıdır. Vatandaşlarımızın duyarlılığı, sağlık personellerimizin gayretleri ile Pandemi de ortaya koyduğumuz başarının kene vakalarında da gösterileceğine inanıyor; sağlıklı günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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