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Antalya'ya tedavi için gelen bir kişi arkadaşının evinde öldü

Anadolu Ajansı
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AFYONKARAHİSAR'dan tedavi olmak için Antalya'ya gelen bir kişi, arkadaşının evinde hayatını kaybetti.

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Böbrek rahatsızlığı bulunan Osman Karaaslan (64), tedavi olmak için sabah saatlerinde Antalya'ya geldi.

Tramvay durağında, daha önce aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı Ahmet U. ile karşılaşan Karaaslan, Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi'ndeki evine gitti.

Karaaslan'ın duş aldıktan sonra fenalaşması üzerine Ahmet U., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Karaaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri de inceleme yapıp, Ahmet U.'nun ifadesini aldı.

Osman Karaaslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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