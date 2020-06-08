Çocuklar Duymasın Duygu'su Ayşecan Tatari'nin hamilelik hali

Evliliklerinde 3 mutlu sene geçiren Ayşecan Tatari ve Ömer Edip Tepeli, bir süredir Bodrum'da hayatlarını idame ettiriyor ve mutlu aile pozlarına sosyal medya hesapları Instagram'da yer veriyor. 5,5 aylık hamile olan Ayşecan Tatari, hamilelik pozunu da sevenleriyle Instagram üzerinden paylaştı.