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AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar görevden ayrıldı

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AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar görevden ayrıldı. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Tayyar, "Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum" dedi.

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AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, bir ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı görevini bıraktığını duyurdu.

Tayyar, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile yaptığı görüşme sonrası kararı sosyal medya hesabından paylaştı. Tayyar, “Birlikte görev yaptığım Tanıtım ve Medya Başkanımız @mahirunal ‘la istişare sonucunda ‘yardımcılık’ görevinden ayrıldım. Nasip olursa mesleğime dönüyorum. Aktif siyaseti bırakıyorum. Bize güvenen tüm dostlara sevgi ve muhabbetle” ifadelerini kullandı.

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