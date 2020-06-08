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Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi dağıtımı! İlk iller belli oldu

TÜRKİYE'de devlete ait tarım arazileri köylülere dağıtılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 14 bin dekar alanda tarımsal üretime elverişli olanların belirlendiğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, çiftçilere ücretsiz Hazine arazisi tahsisindeki çalışmalarda sona gelindi. Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'ta Hazine arazilerinin il müdürlüklerine tahsisi sağlanarak, çiftçiye Hazine'den ücretsiz arazi verilecek.

Tespiti yapılan 14 bin dekar hazine arazisinde (1904 futbol sahası), tarımsal üretime elverişli olanlar çiftçilere ücretsiz olarak tahsis edilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Amacımız ekilmeyen, atıl durumdaki boş arazileri üretime kazandırmak. Ülkemizde 23.1 milyon hektar işlenen tarım alanı varlığı bulunuyor. Bu üretim alanında 83 milyon vatandaşımızın gıda ihtiyacı karşılanıyor ve üstüne de 18 milyar dolara ulaşan ihracat gerçekleştiriyoruz." dedi.

7 ilde tahsis başlıyor
Türkiye 48 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'nın lider ülke konumunda bulunduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Özellikle atıl olan mülk, Hazine ve vakıf arazilerinin parsel bazında tespiti için mayıs ayında bir çalışma başlattık. Öncelikle bir envanter çıkaracağız.

İlk aşamada Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'ta, Hazine arazilerinin il müdürlüklerimize tahsisini sağladık

Araziler bedelsiz dağıtılacak
Pakdemirli, bu kapsamda 14 bin dekar Hazine arazisinde tarımsal üretime elverişli olanların tespitini yaptıklarını belirterek, "Bu arazileri bedelsiz olarak çiftçilerimize tahsis edeceğiz. Çiftçilerimizin başvuruları 1 Haziran'a kadar alındı. Şimdi talepler değerlendirildikten sonra hak kazananlara çiftçilerimize tahsisleri yapılacak." diye konuştu.

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