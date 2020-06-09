Nusret Gökçe'nin rezil manda paylaşımı herkesi ayağa kaldırdı
Ünlü kasap Nusret Gökçe, son paylaşımıyla vegan ve vejetaryen olmayanların dahi tepkisini çekti. Hayvanseverler, Twitter'dan paylaşımlarıyla topa tuttu.
Et restoranı zincirleri sahibi Nusret Gökçe, sosyal medyada paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. İlginç sunumlarının yanı sıra etlerle çekildiği fotoğraflarını da sosyal medya hesabı Instagram'dan payalaşan Nusret, bu kez dar alana sıkıştırılmış birçok manda ile fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
Bu paylaşımının altına da ingilizce olarak ''Çok önemli bir toplantı'' notunu düşen Nusret Gökçe'nin bu fotoğrafı 1 milyon beğeni almasına rağmen hayvanseverleri çıldırttı. Yalnızca vegan veya vejetaryanların değil herkes, Gökçe'ye tepki gösterdi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Nusret Gökçe'ye teşekkür ederek ironi yaptılar. Hayvanların eziyet gördüğünü düşünenler, Gökçe'nin diğer paylaşımları için de tepkilerini dile getirdiler.
Gökçe'nin şov peşinde olduğunu düşünenler, bu paylaşımları beğenen sosyal medya kullanıcılarını da es geçmediler.