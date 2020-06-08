PİAR Araştırma Şirketi'nden bomba anket! İşte en başarılı belediye başkanı
PİAR Araştırma Şirketi, 'Büyükşehir Belediyeleri Memnuniyet Araştırması'nın sonuçlarını Twitter hesabından kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan sonuçlara göre, 10 kişilik listede yüzde 73.2'lik oranla Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş yer aldı.
Piar Araştırma, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yaptığı 30 büyükşehir ve bunlara bağlı metropol ilçelerde yaptığı araştırmayanın sonuçlarını duyurdu. 18 yaş üzeri 65 bin 704 katılımcı ile SMS link yönlendirmesi yöntemiyle yapılan anket için hata payı +/- 2,19 olarak verildi. Araştırmada çıkan ilk 10 şehirin başında Ankara yer aldı. CHP’li Mansur Yavaş yüzde 73,2 oranla ilk sırayı aldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 64 ile ikinci, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 63.2 ile üçüncü sırada yer aldı. Listedeki üç AKP'li başkan, Uğur Altay (Konya), Fatma Şahin (Gaziantep) ve Hayrettin Güngör (Kahramanmaraş) de yer aldı.
65 bin kişi katıldı
30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılan kamuoyu araştırması, 30 büyükşehir ve bunlara bağlı metropol ilçelerde gerçekleştirildi. 18 yaş üzeri 65,704 katılımcının olduğu araştırmada SMS link yönlendirmesi yöntemi kullanıldı. Şirket, anketlerdeki yanılma payının yüzde 2.19 olduğunu duyurdu. Ankette çıkan başkanların memnuniyet oranları ve yerel seçimde aldıkları oylar şöyle:
1- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 73.2 (31 Mart yüzde 50.93)