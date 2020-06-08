PİAR Araştırma Şirketi'nden bomba anket! İşte en başarılı belediye başkanı

Piar Araştırma, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yaptığı 30 büyükşehir ve bunlara bağlı metropol ilçelerde yaptığı araştırmayanın sonuçlarını duyurdu. 18 yaş üzeri 65 bin 704 katılımcı ile SMS link yönlendirmesi yöntemiyle yapılan anket için hata payı +/- 2,19 olarak verildi. Araştırmada çıkan ilk 10 şehirin başında Ankara yer aldı. CHP’li Mansur Yavaş yüzde 73,2 oranla ilk sırayı aldı.