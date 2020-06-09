Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 65 yaş için açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini anlatırken yeni yapılan tesisler hakkında bilgi verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin dünyada 11. sırada olduğunu ifade ederek bu rakamların ABD Başkanı Donald Trump'ı da şaşırttığını söyledi. Atılan yeni adımlarla Türkiye'nin sağlık turizminde önemli bir gelişme kaydettiğini belirten Erdoğan, Libya'daki gelişmelerle ilgili de Yunanistan'ı uyardı. Ayasofya üzerinden bir takım tartışmalar yürütüldüğüne dikkat çeken Erdoğan, bu meselenin Türkiye'nin iç dinamiklerini ilgilendirdiğini belirterek asıl kararı yargının vereceğini kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında Sermin Baysal Ata, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve gazeteci Okan Müderrisoğlu'nun sorularını cevapladı.

Programın ilk bölümünde koronavirüsle mücadelenin önemine dikkat çeken Erdoğan, hafta sonu medyaya yansıyan görüntülerin rahatsız edici olduğunu söyleyerek tedbirin elden bırakılmamasını istedi. Mücadelenin istenilen noktaya ulaşması halinde 65 yaş üstü için de serbestlik kararının alınabileceğini söyleyen Erdoğan, henüz bu noktada olunmadığı yorumunda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Gerçekten koronavirüs musibeti, hakikaten sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkiledi. Dünya ülkeleri arasında getirdiği zararlar var. Başka ABD, Çin, Rusya olmak üzere ciddi zararlar gördüler. ABD'de 45 milyon işsizden bahsediliyor. Türkiye'de hamdolsun ilk çeyrekte dünyada 1 numarayız. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakaladık. Terörle mücadeleyi de kesmedik, aynen devam ediyoruz. Sağlıkta ise 102 ülkeye tıbbi yardımlar gönderdik. Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastaneleri olmak üzere Türkiye'nin en büyük hastanesi oldu. Bu hastaneyi yap - işlet - devretle bitirdik. İçindeki tüm donanımıyla son teknolojiyi bu hastanede görebilirsiniz.

Sağlık turizmi vurgusu

Sağlık turizmine de girelim dedik. Bizim Yeşilköy'de havalimanımız var. Buranın bir bölümünü de "acil durum hastanesi" yapalım dedik. 45 günde biz burayı 1008 oda hastane olarak yapalım dedik. Yüklenici firma sözü verdi ve "2 hastaneden birinin ben yapacağım" dedi.

1008 odalı acil durum hastanesini, Pakize Öz olarak yaptık. Burada da en ileri teknolojiyi sağlıkta kullandık. Burada 16'şar ameliyathane var. İstenildiğinde bu odalar yoğun bakıma dönüştürülebiliyor.

Bu şehir hastanelerimizi genişleterek devam ettiriyoruz. Yaptığımız son açılışlarla 11 şehir hastanemiz oldu.

Sancaktepe, uçak iniyor 5 dakika. Tedavisi bitti, ayrılacak. Aynı şekil ailesiyle uçak ambulansıyla geldiyse ayrılabiliyor. Bu bizim sağlık turizmini tetikleyecek. Sağlık turizmiyle mevsimlik turizmdeki açığı da kapayacağız. Mesela bize yurt dışından hastalar gelmeye başladı. Sağlık turizmiyle mevsimlik işçi açığını da kapayacağız.

Belediye, malum şu andaki zihniyete kaptırılınca ‘biz bu yolu yapamayız’ dediler. Hemen bakanımızla konuştum. Yol hemen yapıldı. Oraya metro da yapılacak. Ulaştırma Bakanlığımız ilgileniyor. İstanbul'a bu yakışır. İstanbul için bu gerekiyor.

"Aman ne olur bu 3 kavrama çok dikkat edin"

Şimdi ben buradan milletime sesleniyorum. Özellikle 3 kavram burada önem arz ediyoruz. Maske mesafe temizlik. Aman ne olur bu 3 kavrama çok dikkat edin.

Bir defa maske ihmal etmeyin. Hele hele kapalı mekanda kesinlikle takın. 1,5 metre mesafeyi koruyalım.

65 yaş için açıklama

Elimizi bir yere sürdük kesinlikle yıkayalım. Yapalım ki başımıza iş almayalım. Eğer buradaki tedbirlerimiz ele alınırsa ben inanıyorum ki çok kısa zamanda 65 yaş üstü abilerim kardeşlerim bu işten zarar görmeyecektir.

Gençlerimizde, "ben gencim bana bir şey olmaz" demesin. Maalesef bu hafta sonu, piknik alanlarında yol kenarların, askere gidenlerin yaptıkları işler doğru değil. Sonra bu işi telafi edemezsin.

Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez. Bugünün rakamlarını da buraya gelirken aldım. Baktığımız zaman vaka düştü. Vefat 18'e kadar inmişti. Bu defa 19, fena sayılmaz. Yoğun bakın 625, biz bu rakamı görmek istemiyoruz. Entübe hasta sayısının da aşağı düşmesini istiyoruz. İyileşen hasta sayısı güzel. Test sayılarımız iyi durumda. Gelişmeler bu noktada fena değil.Dünyada 11. sıradayız. Fena değiliz. Hatta Trump'a bu rakamları verince "ooo" dedi.

"Konuşmalarına bakarsanız havalarından geçilmiyor"

İşte bunların hepsi o ufkun gereğidir. Siz eğer bu noktada halkının fedai can etmesi uğruna bunları yapamıyorsanız. Bir tane ülkede insanları ölüyor, torbalar içinde bir kenara koydular. Biz böyle zamanda vaka ölüm oranına bakıyorsunuz yüzde 2 civarında. Fransa'ya bakıyorsunuz yüzde 18. Ama konuşmalarına bakarsanız havalarından geçilmiyor. Tablo ortada.

Eğer bu ülkenin Başbakanı'ysam Cumhurbaşkanı'ysam sorumluluğumun altında bu yatıyor. Kalkıp da kenarda köşede bir garip var, hasta var. "ne olursa olsun" diyemeyiz.

İHA VE SİHA'lar

En önemli adımlardan bir tanesi de Savunma sektörü. Savunma Sanayiide Türkiye ciddi bir sıçrama içerisinde. Bakın bunlar olmamış olmasaydı biz terörle mücadelede beklenen başarıyı elde edemezdik. SİHA'lar la biz bu başarıyı elde ettik.

Sağlıkta hiç durmayacağız. Yerli ve milli solunum cihazını ürettik. Yoğun siparişler gelmeye başladı. Bir de şimdi aşı ve ilaç çalışması yapıyoruz. Sağlık vadisi kuruyoruz. Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor. ODTÜ içerisinde olacak. Bununla beraber ciddi bir sıçrama istiyoruz. Aşı, ilaç ve tıbbi atılımla dışa bağımlılığı bitirmek istiyoruz.

5.5 milyon kişiye biner lira destek

Biz 5 milyon 500 bin kişiye biner lira destek verdik. Vefa Destek Gruplarıyla bunları onlara ulaştırdık. Muhalefet bakıyorsunuz "Ne verdiniz" diyor. Biz bu ödemeyi karşılıksız yapıyoruz. Buna kalkıp "ne verdiniz" diyor. Bunun dışında bir çalışmamız daha var. Sosyal dayanışma vakfımız, kaymakamlıklar vasıtasıyla dar gelirlilere maaş veriyor. O ayrı bir konu. Karıştırmıyoruz. Vefa Destek Grubu ev ev dolaşıp ellerinde kolilerle fakir fukaraya yardımcı oldu.

"Putin'e Türkiye'yi özlediler artık gelsinler dedim"

Biz tespit edilmiş ve ya üzerinde çalışma yapılmış alanlar dışında değerlendirmeler yaparak bunları fırsata çevirmeye düşünüyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi sağlık turizminde Türkiye çekici bir hale gelecektir.

Putin ile yaptığım görüşmede, vatandaşlarınız Türkiye'yi özlediler artık gelsinler" dedim. Bir haber geldi. Türkiye'yi destinasyonlarının arasına koymuşlar.

Johnson'la da yine aynı konuşmayı yaptım. Orası da Türkiye'yi destinasyonlarının arasına koymuş. Şimdi Almanya direniyor. Önümüzdeki günlerde Merkel'le görüşmemiz olacak ve bunları konuşacağız. Almanya'daki Türkiye'ye gelmek isteyenler olacaktır. Bunu engelleyemezler zaten çünkü Şengen vizesine ters.

Dünyada turizm önemli bir görev ve çekim alanı oluşturuyor. Türkiye olarak halkının %99'u müslüman olan ülkeyiz. Bir başka özelliğimiz daha var. Kimse ben varsam kimse yok" hakkına sahip değil. Şunu bileceksin "Sen varsan, senin dışında da 195 ülke daha var" Bakın koronavirüs var. Bunu yaşıyoruz. Güç müç var mı ortada. Bunu görmeliyiz. Dayanışma içerinde olmalıyız.

Yunanistan'a çok sert tepki

Burada tablo ortada. Türkiye'nin Libya'nın deniz yetki alanlarındaki konumu da ortada. Türkiye'nin burada en ufak taviz vermeyeceğini aklı olan bilir. Bizim ne araştırma ne sondaj gemimiz vardı. Şimdi 2 sismik araştırma ve 3 sondaj gemimiz var. Fatih Sondaj gemimizi de Karadeniz'e gönderdik çalışmalarını sürdürüyor.

Yunanistan çıkmış kurusıkı atıyor. Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Sen kiminle dalga geçiyorsun. Haddini bil. Eğer sen haddini bilmezsen Türkiye bildirir. Kıbrıs'ta 2 camiye molotof atıyorlar, bayrak dikiyorlar. Bu tarz olaylar yapılır mı? Şimdi de yeni bir şey başladı. "Sakın ha Ayasofya'yı camiye çevirmeyin" Hayırdır ya siz Türkiye'yi mi idare ediyorsunuz? Bunun için de sizden izin almaya asla tevessül etmez. Bugün sayın Bahçeli açıklama yaptı. Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır.

"Ciddi siparişler var"

SİHA'lara yönelik ciddi siparişler var ve yetiştiremiyorlar bildiğim kadarıyla.

ABD'de yaşanan olaylar

Floyd'un özellikle ABD'de insanlık dışı bir müdahale ile hayatını kaybetmesi üzücü bir olaydı. Bunu sayın Trump'a söyledim. Vidan sahibi hiçbir insanın kabul edebileceği bir şey değil. Polisin adeta gırtlağına basarak "Nefes alamıyorum" çığlıklarını arttıran olay sıradan bir olay değil. Irkçı yaklaşımın bazen siyahilere bazen mültecilere uygulandığını görüyoruz. ABD ve Avrupa ülkelerinin bazılarında mültecilere ve siyahilere bu durum görülmektedir. Obama ile çok günlerimiz oldu. Obama siyahi bir başkan olarak ABD'de görev aldığı sürede 8 yıl boyunca siyahiler için ne adım attı?

Bu gelişmeleri gördüğümüz zaman "Bunlarda vicdan yok, bu nasıl bir tavırdır". Floyd'un öldürülmesi üzerine ABD'deki gösterilerin büyümesi protestolarla meydana gelmiştir."