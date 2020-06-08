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ABD'de balık tutmak için denize açılan Türk vatandaşının cansız bedenine 4 gün sonra ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı

ABD'nin New Jersey eyaletinde 4 gün önce  balık tutarken kaybolan Türk vatandaşı Nedim Aksoy'dan (50)  acı haber geldi. Aksoy'un cansız bedenine ulaşıldı. 

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ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Middletown Monmouth bölgesindeki Navesink Nehri’nde balık tutmak için arkadaşı Mustafa Ekiz ile birlikte açılan Giresunlu Nedim Aksoy’un (50) cansız bedenine 4 gün sonra ulaşıldı.

Balık tutmak için Mustafa Ekiz adlı arkadaşıyla Navesink Nehri’ne açılan Nedim Aksoy’dan 4 gündür haber alınamıyordu.

ABD Sahil Güvenlik ekipleri Aksoy'u arama kurtarma çalışmaları başlatırken, dalgıçların da katıldığı arama kurtarma neticesinde bir cesede rastladı.

Cesedin 4 gündür haber alınamayan Aksoy'a ait olduğu öğrenildi.

20 yıldan fazla ABD'de yaşıyordu

Demirören Haber Ajansına (DHA) konuşan Aksoy'un kardeşi Murat Aksoy yaptığı açıklamada, "Maalesef ağabeyimin naaşı bulundu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Cenaze Giresun ili Keşap ilçesi Karabulduk köyünde defin olacak" ifadelerini kullandı.

Giresun'un Keşap ilçesinde doğan Aksoy, 20 yıldan fazladır ABD’de fayans ve mermer ustası olarak çalışıyordu.

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