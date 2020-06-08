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ABD'de koronavirüs kaynaklı vaka sayısı 2 milyonu aştı

Anadolu Ajansı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 358 artarak 112 bin 477'ye çıktı.

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ABD, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma özelliğini koruyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 194 artışla 2 milyon 8 bin 303'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı, son 24 saatte 358 artarak 112 bin 477'ye çıktı.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı, 21 milyon 300 bine yaklaşırken; 761 binden fazla kişi iyileşti.

Salgından en fazla etkilenen New York'ta vaka sayısı 398 bin 828 kişi olarak kayda geçti, 30 bin 442 kişi hayatını kaybetti. New York'u 166 binden fazla vakayla New Jersey ve 132 bine yakın vakayla California takip ediyor.

ABD'yi 691 bin 962 vakayla Brezilya, 476 bin 658 vakayla Rusya ve 288 bin 630 vakayla İspanya izliyor.

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