HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Tuzla'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

TUZLA'da bir şirketten alacağı bulunan M.Y. işyerinin bulunduğu iş hanının ikinci katına geldi. İşyerinde bulunanlarla M.Y. arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra ise silah sesleri duyuldu. Olay yerine gelenler M.Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Abone ol

Olay saat 01.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi, Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, alacağını istemek için iş merkezinin 2'inci katında bulunan bir işyerine gelen 25 yaşındaki M.Y. ile işyerinde bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kısa süre sonra ise silah sesleri duyuldu. Olay yerine gelenler, 25 yaşındaki M.Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken, Olay yeri inceleme ekipleri işyerinde delil incelemesi yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis M.Y.'yi öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

CENAZESİ OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE ADLİ TIPA GÖTÜRÜLDÜ
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından M.Y.'nin cansız bedeni, otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüste vaka sayısı artabilir! İşte gevşeten 3 yanlış
Erdoğan’dan Fahrettin Koca'ya: Bu rakamlar neden artıyor
Ortaköy'de Kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Bakan Gül'den darp iddialarına cevap!
Erdoğan ve Trump telefonla görüştü
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak operasyonu'
Maçka Parkı'nda koronavirüse aldırmadan müzik eşliğinde halay çektiler
Mobilya ustası, karyola tamiri için gittiği evde cinsel saldırıda bulundu
DSÖ ABD'deki karışıklığı körüklüyor
Mbappe'nin değeri dudak uçuklattı
Cahit Zarifoğlu kimdir şiirleri ile anılıyor Cahit Zarifoğlu sözleri
Yorumlar