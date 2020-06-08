Koronavirüs hastalarının sadece yüzde 10’u antikor geliştiriyor

Bununla birlikte; bağışıklık tepkisinin bazı kısımları, bilim insanları için hala gizemini koruyor ve ölçülemiyor. Bu durum ise pandeminin büyüklüğünü ölçmenin veya kesinlikle enfekte olanlar ile bağışıklığı olanların ayırt edilmesinin asla mümkün olamayacağı anlamına geliyor.