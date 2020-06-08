Koronavirüs hastalarının sadece yüzde 10’u antikor geliştiriyor
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) danışmanlarından biri olan Profesör Karol Sikora, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişilerin sadece yüzde 10’unun virüse karşı antikor üretebildiğini açıkladı. Sikora, bu nedenle antikor testlerinin normalleşmeye dönerken güvenilir bir kaynak olmayacağını ve pandeminin gerçek büyüklüğünün asla bilinemeyeceğini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Danışmanı Profesör Karol Sikora, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) olmasına rağmen çoğunluğun bir antikor testinde olumsuz bir sonuç alacağını söyledi.
Dünya genelinde hükümetler, normal hayata dönüş sürecini hızlandırmak için popülasyonun ne kadarının enfekte olduğunu antikor testleriyle anlamaya çalışıyor.
Ancak virüse sahip olan herkes saptanabilir antikorlar üretemiyor olabilir. Örneğin, virüse karşı ilk savunma hatlarından biri olan T hücreleri, antikorlara ihtiyaç duyulmadan önce hareket ediyor.
Bununla birlikte; bağışıklık tepkisinin bazı kısımları, bilim insanları için hala gizemini koruyor ve ölçülemiyor. Bu durum ise pandeminin büyüklüğünü ölçmenin veya kesinlikle enfekte olanlar ile bağışıklığı olanların ayırt edilmesinin asla mümkün olamayacağı anlamına geliyor.