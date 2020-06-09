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Süper Kupa finali Katar'da oynanacak

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Süper Kupa, pandeminin devam etmesi ve Katar’daki hava koşulları nedeniyle Ocak 2021’de oynanacak. Takımlar toplam 1 milyon dolardan fazla para ödülü alacak.

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Türkiye ile Katar arasındaki dostluk futbola da yansıdı. 201920 Sezonu Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası galibini karşı karşıya getirecek TFF Süper Kupa finali, önümüzdeki yıl Katar’daki karşılaşma ile sahibini bulacak.

Ocak 2021’de oynanacak
Hürriyet gazetesinin haberine göre maç, Kovid-19 pandemisi sürecinin devam etmesi ve Katar’daki iklim koşulları nedeniyle önümüzdeki sezonun devre arasında, yani Ocak 2021’de oynanacak. Finalde takımlar toplam 1 milyon dolardan fazla para ödülünün sahibi olacak. 

İlk 3 yıl Almanya'da oynandı
2006’dan bu yana düzenlenen TFF Süper Kupa’da ilk 3 yılın şampiyonları, Almanya’da belli olmuştu. Maçlar Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde oynanmıştı. 

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