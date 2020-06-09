HABER /  GALATASARAY
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Belhanda için 8 milyon euro! Nihayet yollar ayrılıyor

ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Razvan Lucescu’nun çalıştırdığı Al Hilal, Younes Belhanda için sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını 8 milyon euroluk teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Abone ol

Younes Belhanda konusunda detaylar belli olmaya başladı. Al Hilal’in Hocası Razvan Lucescu, Faslı yıldızı mutlaka kadrosunda görmek istiyor.

Teknik direktörlüğünü Razvan Lucescu'nun yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Faslı yıldız için ısrarcı olduğu ve bonservis konusunda kesenin ağzını açacağı iddia edildi.

Belhanda için 8 milyon euro
Fas basınındaki haberlere göre Al Hilal; kontratı Haziran 2021'de bitecek bu oyuncu için ilk planda Cimbom'a 8 milyon Euro önerecek.

“Lig bitsin, transferi netleştirelim”
Belhanda menajerine, “Lig bitsin, transferi netleştirelim” talimatı vermişti. 2021 yılının yazında mukavelesi tamamlanacak olan Belhanda’nın şu anda satılması gerekiyor.

15 maçta 3 gol – 1 asist
Galatasaray’dan senelik 3 milyon 350 bin euro kazanan Belhanda'nın bu yılki istatistikleri iç açıcı değil: 15 maçta 3 gol – 1 asist.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzon’da eve gelen mobilya ustası 20 yaşındaki genç kızı taciz etti!
Sakarya Valisi koronavirüs vaka sayısı arttı Vali Nayır uyardı radikal kararlar alabiliriz
Bursa, su altyapısıyla Türkiye’ye örnek
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Mısır Fetva Kurumu'ndan alçak itham! İstanbul'un fethi için işgal dediler
Genç çift, bir gün önce aldıkları otomobille kazada can verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde koronavirüslü hasta kalmadı
Meclis Başkanlığı seçimi! AK Parti’de Yıldırım ve Şentop'un ismi öne çıkıyor
Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Özlem Öztürk kimdir Levent Yüksel'in eşi ne iş yapıyor?
Nihat Özdemir: Disiplinli davranırsak kimseye zarar gelmez
THY sağlık çalışanları indirimi kayıt formu 2020
Yorumlar