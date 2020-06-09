Belhanda için 8 milyon euro! Nihayet yollar ayrılıyor

Razvan Lucescu’nun çalıştırdığı Al Hilal, Younes Belhanda için sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını 8 milyon euroluk teklifle çalmaya hazırlanıyor.

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Younes Belhanda konusunda detaylar belli olmaya başladı. Al Hilal’in Hocası Razvan Lucescu, Faslı yıldızı mutlaka kadrosunda görmek istiyor.

Teknik direktörlüğünü Razvan Lucescu'nun yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Faslı yıldız için ısrarcı olduğu ve bonservis konusunda kesenin ağzını açacağı iddia edildi.

Belhanda için 8 milyon euro

Fas basınındaki haberlere göre Al Hilal; kontratı Haziran 2021'de bitecek bu oyuncu için ilk planda Cimbom'a 8 milyon Euro önerecek.

“Lig bitsin, transferi netleştirelim”

Belhanda menajerine, “Lig bitsin, transferi netleştirelim” talimatı vermişti. 2021 yılının yazında mukavelesi tamamlanacak olan Belhanda’nın şu anda satılması gerekiyor.

15 maçta 3 gol – 1 asist

Galatasaray’dan senelik 3 milyon 350 bin euro kazanan Belhanda'nın bu yılki istatistikleri iç açıcı değil: 15 maçta 3 gol – 1 asist.