Özlem Öztürk kimdir Levent Yüksel'in eşi ne iş yapıyor?

55 yaşındaki şarkıcı Levent Yüksel sürpriz bir şekilde spor eğitmeni Özlem Öztürk ile evlendi. İlk evliliğini 1990 yılında Sertap Erener ile yapan Levent Yüksel 2. kez evlendi. Eşi Özlem Öztürk ile konserinde tanışan Levent Yüksel'in hayatı evlilik haberinin ardından merak edildi. İşte Levent Yüksel'in eşi hakkında merak edilenler...

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Şarkıcı Levent Yüksel evlendi haberi magazin basınının gündemine oturdu. Levent Yüksel konserinde tanıştığı hayranı Özlem Öztürk ile evlendi. 55 yaşındaki Levent Yüksel ilk evliliğini 1990 yılında Sertap Erener ile yaptı. 6 yıl süren evlilikleri 1996 yılında sona erdi. Yıllar sonra Levent Yüksel 2. kez spor eğitmeni Özlem Öztürk ile evlendi. Peki Özlem Öztürk kimdir, aslen nereli, yaşı kaç?

Şarkıcı Levent Yüksel (55), spor eğitmeni Özlem Öztürk ile bugün İzmir’de sade bir törenle evlendi. Çift, nikah sonrası yüzlerinde maskelerle bu pozu verdi.

Özlem Öztürk’ün Levent Yüksel hayranı olduğu, ünlü şarkıcıyla konserinde tanıştığı öğrenildi.

Levent Yüksel kimdir: Asıl adı Levent Uğur Yüksel'dir. Yüksel, 21 Ekim 1964 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. Annesi Hülya Kalender, babası İhsan Yüksel'dir.

ÖZEL HAYATI:

1990 yılında Sertab Erener ile evlenen Yüksel 18 Haziran 1996 yılında boşanmışlardır. Yüksel, boşanmalarıyla ilgili olarak, "Sertab ile yaşadıklarımız herkes için örnek alınacak bir evlilik, örnek bir boşanma ve örnek bir ayrılıktır. Bunu her söylediğimde, insanlar nedense kendilerine değil de tuhaf tuhaf suratıma bakıyorlar." demiştir.

KARİYER HAYATI:

İlk ve orta öğrenimini doğum yeri olan Antalya'da tamamlamıştır. Antalya Lisesi'nden mezun olduktan sonra yeni adı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olan Belediye Konservatuvarı'nın kontrbas bölümünü bitiren sanatçı konservatuvar eğitimi sırasında gece kulüplerinde bas çalmış ve birçok sanatçıya eşlik etmiştir. Askerliğini yaptıktan sonra bir gece kulübü orkestrasında Fatih Erkoç ve 1990 ile 1996 yılları arasında evli olduğu Sertab Erener'le birlikte 2 sene çalışmıştır. Çalışmalarını sürdüren Yüksel, Aykut Gürel aracılığıyla Sezen Aksu'yla tanışmıştır.

İlk albümü Med Cezir'i 1993 yılının Mayıs ayında çıkaran Levent Yüksel, 1995 yılında kariyerinde ikinci stüdyo albümü olan Levent Yüksel'in 2. CD'si' çıkarmıştır. 1997 yılının Temmuz ayında çıkardığı Bi'Daha tekli albümü o yılın en çok satan albümü olmuştur. 1998'in Nisan ayında ise Adı Menekşe albümünü çıkarmış, 2000 yılı Ekim ayında 15 şarkıdan oluşan Aşkla albümünü çıkararak yoluna devam eden sanatçı, 27 Mayıs 2004 tarihinde Uslanmadım albümünü yayınlamış ve bu albümde Orhan Gencebay'ın şarkısı "Yarabbim"'i yeniden seslendirmiştir.

Kadın sanatçıların seslendirmiş olduğu eski şarkıları yorumladığı 26 Mart 2006 tarihinde çıkardığı Kadın Şarkıları albümü Yüksel'in toplamda yedinci albüm çalışması olmuştur. Yüksel albümü için bir röportajında, yeni albümünde neden sadece kadın şarkılarına yer verdiğini, Tanju Okan'ın, "Kadınım" şarkısı gibi erkeklere ait eserler var. Emre Altuğ ve Yaşar ile de çalışmıştır. İbret-i Alem ve Sıcak albümündeki bazı şarkıları Emre Altuğ, Levent Yüksel ile düet yaparak söylemiştir.

ALBÜMLERİ: 1993: Med Cezir, 1995: Levent Yüksel'in 2. CD'si, 1998: Adı Menekşe, 2000: Aşkla, 2004: Uslanmadım, 2006: Kadın Şarkıları, 2008: Sıfır Km (Sıfır Km adlı grubuyla birlikte), 2012: Topyekûn

MÜZİK VİDEOLARI: 1996: "Zalim", 1998: "Bi Daha "

TEKLİLERİ: 1997: Bi'Daha, 2010: Aşk Mümkün Müdür Hala