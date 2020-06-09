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Nihat Özdemir: Disiplinli davranırsak kimseye zarar gelmez

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'e değindi. Son 3 haftayı koşullar uygun olursa seyircili oynamak istediklerini dile getiren Özdemir, harcama limitleriyle ilgili de açıklamalar yaptı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Yusufeli Barajı'nın gövde betonu dökme töreninin dönüş yolunda özel açıklamalar yaptı. 

Salgın nedeniyle ara verilen liglerin başlamasına sayılı günler kala son planlarını anlatan Özdemir, şunları söyledi:

"Koşullar uygun olursa.."

Futbola 12 Haziran'da dönüyoruz. Amerika ve Avrupa'da maçlar 322 kişiyle yapılıyor. Bizde bütün oyuncular, hocalar, teknik direktörler, protokol, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üreticileri, canlı yayın araçları ve top toplayıcıları dahil 296 kişi ile oynanacak. Virüsün kaybolması durumunda koşullar uygun olursa temmuzda son 3 haftayı seyircili oynatmak isteriz. Disiplinli davranırsak hiç kimseye zarar gelmeden tamamlarız.

"Hakemlerimiz Riva'dan gelecek"

Hakemler 5 Haziran'dan beri Riva'da kampta. Maçlar bitinceye kadar orada kalacaklar. Maçlara gidip idare edip gelecekler. Hakemlerimizin fiziksel ve mental olarak hazır hale gelmesini hedefliyoruz. Kampa katılacak tüm hakemlere düzenli olarak test yapılacak. İnşallah bu ligi kazasız belasız bitiririz.

"Harcama limitleri gözden geçirilecek"
Kovid-19 salgınında mali kayıp yaşayan kulüplerin harcama limitleri, Finansal Fair Play gözden geçiriliyor. Yeni maddeler ilan edilecek ve kulüplerin haziran sonunda bilançolarına bakılıp değerlendirme yapılacak.

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