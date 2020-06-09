Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Öte yandan operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Şırnak Silopi kırsalında iki terörist,

Elazığ Görese Dağlarında iki terörist,

Toplam 4️⃣ terörist daha etkisiz hale getirildi...

Yurt içi toplam terörist sayısı 445’e indi.



Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah...



Biraz daha sabır ve gayret...