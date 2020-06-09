HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Şırnak ve Elazığ'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Silopi ve Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Öte yandan operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzon’da eve gelen mobilya ustası 20 yaşındaki genç kızı taciz etti!
Sakarya Valisi koronavirüs vaka sayısı arttı Vali Nayır uyardı radikal kararlar alabiliriz
Bursa, su altyapısıyla Türkiye’ye örnek
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Mısır Fetva Kurumu'ndan alçak itham! İstanbul'un fethi için işgal dediler
Genç çift, bir gün önce aldıkları otomobille kazada can verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Özlem Öztürk kimdir Levent Yüksel'in eşi ne iş yapıyor?
Nihat Özdemir: Disiplinli davranırsak kimseye zarar gelmez
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı!Korona çok daha kötü bir hale geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan flaş adım!
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu 2021-2020 eğitim yılı 1. sınıf kayıtları
Yorumlar