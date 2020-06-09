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Meclis Başkanlığı seçimi! AK Parti’de Yıldırım ve Şentop'un ismi öne çıkıyor

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TBMM Başkanlığı için 2-12 Temmuz tarihleri arasında seçim yapılacak. Sözcü Gazetesi Yazarı Veli Toprak, bugün yayınlanan yazısında "En güçlü aday mevcut başkan Mustafa Şentop. İsmi kulislerde geçen bir diğer aday ise Binali Yıldırım. Onun ise gönlü Cumhurbaşkanı Yardımcılığı’nda..." ifadelerini kullandı.

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TBMM, yeni başkanını seçecek. İlk iki turda seçilmek için 400 milletvekilinin desteği, üçüncü turda ise 301 oy gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, adaylık müracaatı öncesinde AK Parti'li milletvekilleriyle grup toplantısı yapması bekleniyor.

"En güçlü aday Mustafa Şentop"

AK Parti kulislerinde, 1.5 yıldır bu görevi yürüten TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un en güçlü aday olduğu konuşuluyor. Şentop, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için ayrılması üzerine 24 Şubat 2019'dan başkan seçildi.

"Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini istiyor"

Kulislerde ismi adaylık için geçen Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz hafta vekillerle bir araya gelmesi ‘yeniden aday mı?' sorularına neden oldu. Yıldırım, adaylığı konusunda renk vermedi. Binali Yıldırım'ın, kabine değişikliğini beklediği ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini istediği öğrenildi.

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