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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tavrını koydu: Maske takmayana ceza verilsin

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"Hafta sonu yaşanan manzara karşısında başka şansımız yok" diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Maske takmayana ceza verilsin" ifadelerini kullandı.

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Türkiye’de 27 il, 15 ilçe ve bazı caddelerde sokağa maskesiz çıkmak yasak. Yasağa uymayanlara 3 bin 150 TL ceza uygulanıyor.

Hafta sonu tartışma yaratan 'sosyal mesafesiz maskesiz' kalabalık görüntülere tepki gösteren Hacattepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ülke genelinde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savundu.

Hafta sonu yaşanan manzara karşısında başka şansımız da yok.

"Virüse karşı elimizde 2 silah var"

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Ceyhan, şunları kaydetti: Haklı nedenlerim var. Sokağa çıkma konusunda da aynısı oldu. ‘Herkes kendi sorumluluğunu alsın’ denildi ama başarılı olunamayınca yasak geldi. Maskede de o noktaya gidiyoruz.

Hafta sonu yaşanan manzara karşısında başka şansımız da yok gibi. Virüse karşı elimizde 2 silah var. Maske ve sosyal mesafe. Maskenin ‘zorunlu’ hale gelmesi, takmayanlara da yaptırım uygulanmasını savunuyorum.

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