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Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye küstah tehdit

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TÜRKİYE'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını hedefine koyan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" şeklinde skandal bir açıklamaya imza attı.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını hazmedemeyen Yunanistan, Türkiye'yi provoke etmeye yönelik söylemlerini sürdürüyor. 

Geçtiğimiz hafta "Bizi küçümseyenler büyük bir hata yapıyor bizi hafife alan herkesi ezmeye hazırız" tehdidiyle gündeme gelen General Konstantinos Floros, küstahça bir açıklamaya daha imza attı.

"Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını başlatacağını duyurması sonrası televizyona çıkan Yunan general Floros, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yle askeri çatışmaya hazırız" demişti

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, bir provokasyon olması halinde Türkiye’ye karşı askeri bir müdahale de dahil olmak üzere, ülkesinin egemenlik haklarını korumak için her şeye hazır olduklarını söylemişti.

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