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Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden BP, 10 bin kişiyi işten çıkarıyor

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Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP), petrol fiyatlarındaki düşüş gerekçesiyle 10 bin kişinin işine son verecek.

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İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP), 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Şirket tarafından çalışanlarına gönderilen e-postada işten çıkarmaların korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle şimdilik durdurulduğu, fakat yıl sonuna kadar çalışanların yüzde 15’inin işten çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

Gerekçe petrol fiyatlarındaki düşüş

BP’nin Üst Yönetcisi Bernard Looney, işten çıkarma planına gerekçe olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü gösterdi.

Looney, “Petrol fiyatları kâr edebileceğimiz seviyenin altına indi. Kazanabileceğimizden çok daha fazla para harcıyoruz. Her gün milyonlarca dolardan bahsediyorum. Covid-19 salgını baş gösterdi. İnsan trajedilerinin ötesinde, salgın şirketimiz ve sektörümüz için de sonuçları olan büyük çaplı ekonomik bozulmaya neden oldu” ifadelerini kullandı.

BP’nin dünya genelinde 70 binin üzerinde çalışanı bulunuyor. 

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