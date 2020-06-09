İspanya Kralı Juan Carlos'a yolsuzluk soruşturması

Dokunulmazlığının kalktıktan sonra yapılmış: İspanya Yüksek Mahkeme tarafından dün yapılan açıklamada, “Bu soruşturma özellikle 2014 yılından yani eski kralın dokunulmazlığının kalkmasından sonra yapılan usulsüzlüklere odaklanıyor. Soruşturma kapsamında olan kurumunun önemi neticesinde bu soruşturmayı mali suçlar uzmanı Juan Ignacio Campos Campos ve ekibi yönetecek” ifadesi kullanıldı.