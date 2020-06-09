İspanya Kralı Juan Carlos'a yolsuzluk soruşturması
İspanya kraliyet ailesinden eski kral 1. Juan Carlos'un hızlı tren hattı kontratı için Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar aldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İspanya Yüksek Mahkemesi, 82 yaşındaki Juan Carlos’un yolsuzluk iddiasıyla soruşturma kapsamına alındığını açıkladı.
Milyonlarca dolarlık rüşvet aldı iddiası: İspanya’nın eski kralı olan 1. Juan Carlos’un Suudi Arabistan’daki Mekke ve Medine arasındaki hızlı tren hattı inşası için milyonlarca dolarlık rüşvet aldığı öne sürüldü.
80 milyon euro para talep etti: Soruşturma devam ederken, İspanyol şirketlerden oluşan bir konsorsiyumun kazandığı ihale sonrasında Kral 1. Juan Carlos’un 80 milyon euro para istediği iddia edildi.
Dokunulmazlığının kalktıktan sonra yapılmış: İspanya Yüksek Mahkeme tarafından dün yapılan açıklamada, “Bu soruşturma özellikle 2014 yılından yani eski kralın dokunulmazlığının kalkmasından sonra yapılan usulsüzlüklere odaklanıyor. Soruşturma kapsamında olan kurumunun önemi neticesinde bu soruşturmayı mali suçlar uzmanı Juan Ignacio Campos Campos ve ekibi yönetecek” ifadesi kullanıldı.