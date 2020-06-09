Ayşegül Atik öldü! Eski eşi Ali Atik ve çocukları kimdir ölüm sebebi
TÜRKİYE'nin önemli tiyatro oyuncularından Ayşegül Atik yaşamını yitirdi. 'En Son Babalar Duyar' dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Ayşegül Arsoy Atik kanser tedavisi görüyordu. Peki Ayşegül Atik kimdir boşandığı eşi ve çocukları hakkında bilinenler...
Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden oyuncu Ayşegül Atik 72 yaşında hayatını kaybetti. Güleç yüzü, hareketli oyunlarının yanı sıra, eşi Ali Atik ile oynadığı tiyatro ve televizyon dizileri ile filmlerden tanınan ve sevilen tiyatrocu Ayşegül Atik İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.
Ölüm sebebi: Yaklaşık bir buçuk aydır hastanede tedavisi süren Ayşegül Atik, dün akşam saatlerinde solunum şikayetiyle yoğun bakım ünitesine alındı. Uzun süredir kanser tedavisi gören oyuncu, sağlık ekiplerinin 6 saat süren çabasına rağmen 00.10 sularında vefat etti.
Ayşegül Arsoy Atik kimdir?
Ünlü oyuncu 1948 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Tam adı Mürşide Ersoy’dur. 5 kardeştirler. Ankara TED Koleji mezunudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosunda, Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda tiyatro oyuncusu olarak görev yaptı. 1978 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı ve çeşitli tiyatro topluluklarında çalıştı. TRT’nin tek kanal olduğu yıllarda Ali Atik ve Levent Kırca ile beraber Televizyonda çeşitli skeçlerde yer aldı.
80’li yıllarda eşi Ali Atik ile birlikte çektikleri “Önce alışveriş sonra fiş” sloganlı KDV reklamlarında rol aldı.
Ayşegül Atik'in eşi Ali Atik ve çocukları
Ayşegül Atik, 1977 yılında oyuncu Ali Atik ile evlendi. Ayşegül ve Ali Atik çifti 2002 yılında boşandı. Alper ve Argun Atik adlarında iki oğlu vardır. KKTC’de Yakın Doğu Üniversitesinde Oyunculuk Anasanat Dalı öğretim görevlisi olarak görev aldı. 2001 yılında Işıl Yücesoy yönetmenliğinde Ayşegül Atik Tiyatrosu’nda "Gizli Bahçe" adlı tiyatro oyununda oynadı. 2002 yılında Birol Güven’in yaptığı ve başrollerinde Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Arzu Balkan, Ali Sunal, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Selahattin Taşdöğen, Büşra Pekin gibi oyuncuların oynadığı “En Son Babalar Duyar” adlı dizide rol aldı.