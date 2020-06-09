Düzce'de kartonpiyerden çıkana bakın klimadan girmişler

DÜZCE'de klima tahliye borusundan giren iki yılan, kartonpiyerlerin arasından itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonrası kurtarılıp doğaya salındı.

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Düzce’nin Çilimli ilçesinde lojman olarak kullanılan tek katlı evin klima tahliye hortumundan içeri yılanlar girdi.

Ardından evin kartonpiyer kısmına gizlenen yılanların, lojmanda kalanlar sesini duyunca durumu Çilimli Belediyesi itfaiye ekiplerini haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ses gelen yerdeki kartonpiyeri keserek içinde bulunan yılanları tek tek çıkardı. Bulundu yerden kurtarılan yılanlar itfaiye ekipleri tarafından uzak bir noktada doğaya salındılar.