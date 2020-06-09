HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Düzce'de kartonpiyerden çıkana bakın klimadan girmişler

İhlas Haber Ajansı
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

DÜZCE'de klima tahliye borusundan giren iki yılan, kartonpiyerlerin arasından itfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonrası kurtarılıp doğaya salındı.

Abone ol

Düzce’nin Çilimli ilçesinde lojman olarak kullanılan tek katlı evin klima tahliye hortumundan içeri yılanlar girdi.

Ardından evin kartonpiyer kısmına gizlenen yılanların, lojmanda kalanlar sesini duyunca durumu Çilimli Belediyesi itfaiye ekiplerini haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ses gelen yerdeki kartonpiyeri keserek içinde bulunan yılanları tek tek çıkardı. Bulundu yerden kurtarılan yılanlar itfaiye ekipleri tarafından uzak bir noktada doğaya salındılar.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Şanlıurfa'da tarihi kiliseyi harabeye çevirdiler! Köylüler şikayetçi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yunan Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye küstah tehdit
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tavrını koydu: Maske takmayana ceza verilsin
Antalya için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı! Tsunami bekleniyor
İçişleri Bakanı Soylu kritik rakamı açıkladı! 445'e kadar düştü!
Yılmaz Özdil son 1 ayda 15 yazı kopyalamış
Meclis Başkanlığı seçimi! AK Parti’de Yıldırım ve Şentop'un ismi öne çıkıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Dünya ve Güneş'in yansıması olan gezegen keşfedildi
Ayşegül Atik kaç yaşında neden öldü Ayşegül Atik eşi ve çocukları kimdir?
Diyarbakır Silvan'da 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi!
Donald Trump'a büyük şok CNN'in anketine bakın
Ayşegül Atik öldü mü neden öldü Ayşegül Atik ölüm sebebi nedir?
Sorumluluk sınavı tarihleri MEB hangi konular çıkacak?
Yorumlar