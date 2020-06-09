Erol Bulut'tan Ali Koç yorumu: Aynı yanlışı yapmayın

Adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılan Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, "Ali Koç göreve başladığından beri bir şeyler yapmaya çalıştı. Yanlışlarını bir daha yapmak istemeyeceklerdir. Teknik direktör konusu kolay değil.'' dedi.

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Adı son dönemlerde Fenerbahçe ile anılan Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, Milliyet'e bir röportaj verdi.

"Erol Bulut olduysam bu Fenerbahçe sayesinde''

Fenerbahçe'nin kendisi için ne ifade ettiği sorusuna yanıt veren Erol Bulut, "Erol Bulut olduysam bu Fenerbahçe sayesinde. Ben de özel bir yeri var. Futbolcu Erol Bulut olarak bunu söyleyebilirim. Kupalar kazandım, şampiyonluk yaşadım. Bu yüzden Fenerbahçe’nin benim hayatımda başka bir yeri var" dedi.

''Yanlışlarını bir daha yapmak istemeyeceklerdir''

Fenerbahçe'nin teknik direktör ve transfer politikalarını da değerlendiren Bulut, "Ali Koç göreve başladığından beri bir şeyler yapmaya çalıştı. Onlar da bu sürecin daha farklı gitmesini bekledi. Ama istedikleri gibi olmadı. Transferlerin bir kaçı tuttu. Şimdi verecekleri kararda en doğrusunu yapmaya çalışacaklardır. Yanlışlarını bir daha yapmak istemeyeceklerdir. Teknik direktör konusu kolay değil. Göreve başlayacak ismin de işi kolay olmayacak. Hedefler belli. Bunu bilerek göreve başlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

''Bizim ligi biraz küçümsüyorlar''

Yerli ve yabancı hoca kıyası da yapan Erol Bulut, "Üç büyüklere çok büyük yabancı hocalar geldi. Ancak bizim ligi biraz küçümsüyorlar. İstatistik yerliyi gösteriyorsa demek ki doğruluk payı vardır. Yabancı hoca havada karada şampiyon oluruz mantığıyla geliyor. Ama öyle olmuyor" diye konuştu.