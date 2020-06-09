Ali Babacan'dan ekonomi açıklamaları! 1970'lerin fakir Türkiye'sine döndük

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomik tablo için korkutan açıklamalar yaptı. Babacan, "Türkiye’nin kendi kendine yetemeyen bir ülke, hatta bir çok alanda 1970’li yılların fakir Türkiye’sine dönmüş durumdayız" diye konuştu.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu oldu ve gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TRT'de canlı yayında yaptığı ekonomiyle ilgili açıklamalara değinen Babacan, ekonomiyle ilgili iç karartıcı tablolar çizdi.

Büyüme oranı rakamları gerçeği yansıtmıyor

Türkiye’nin büyüme oranı ile ilgili rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia eden Ali Babacan, "Vatandaşın ekonomik tablosuyla iktidarınki çok farklı. Biz vatandaşla irtibat halindeyiz vatandaşın hissettikleri ile iktidarın söyledikleri birbirine uymuyor maalesef" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ekonomik olarak dışa kapandı"

Türkiye’nin ekonomik olarak dışa kapandığını öne süren DEVA Partisi Babacan, "Dışa kapanmak otoriter rejimlerin işine gelir. Ülkeyi çok daha kolay yönetilir. Dışa kapanırsınız medyayı da susturursunuz içeride ne derseniz doğru kabul edilir. Türkiye de bu yöne doğru gidiyor. Türkiye dışa kapandı biz bize yeteriz diyorlar ama yetmiyoruz" diye konuştu.

'Hükümet ne zaman sıkışsa Ayasofya'ya sığınıyor'

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması tartışmalarına da değinen Babacan, "Hükümet iç siyasette ne zaman sıkışsa Ayasofya tartışmalarına sığınıyor. İç siyasette yine sıkıştılar" ifadelerini kullandı.

"1970'li yılların fakir Türkiye'sine dönmüş durumdayız"

"Türkiye’nin kendi kendine yetemeyen bir ülke, hatta birçok alanda 1970’li yılların fakir Türkiye’sine dönmüş durumdayız" diyen Ali Babacan şöyle devam etti: "Bunun tek nedeni iktidarın kötü politikaları. Türkiye doğru politikalarla kendine kendine yetecek bir konuma gelebilir. Bunun için yeterli araçlara sahip."

"İktidar problemleri çözemediği için konuşulmasını yasaklıyor"

Ali Babacan, basın özgürlüğü konusunda da şunları söyledi: "Türkiye’nin ekonomisinin en hızlı büyüdüğü dönem özgürlüklerin de en hızlı arttığı dönemdi. Tutuklu gazeteciler var yargılaması sürenler var, iktidarın baskısıyla işinden olan gazeteciler var.

Bu baskılar altında gazeteciler özgürce soru soramıyor. Ülkenin problemlerini çözmeniz için önce onları tespit etmeniz gerekir. Gazeteciler rahatça konuşamadığı için problemlerde ortaya çıkamıyor. İfade özgürlüğü problemlerin çözümünün anahtarıdır. İktidar problemleri çözemediği için konuşulmasını yasaklıyor."